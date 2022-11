Am Freitag hat die Polizei einen Mann geschnappt, der nicht nur Kindern Zigaretten gegeben hat, sondern auch per Haftbefehl gesucht war. Gegen 16.45 hat laut Polizeirapport ein Bürger mitgeteilt, dass in der Wiesenstraße ein Mann, der zuvor in einem dortigen Einkaufsmarkt Zigaretten gekauft hatte, diese Zigaretten an eine Gruppe Kinder verteilt habe, die vor dem Einkaufsmarkt standen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde direkt in das Zweibrücker Gefängnis gebracht. Die Kinder hatten sich den Angaben zufolge bereits von der Örtlichkeit entfernt.