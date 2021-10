Mitte September veröffentlichte die Tierschutzorganisation Peta Aufnahmen, die einen Fall von Tierquälerei in Pirmasens belegen sollen. In dem Video ist ein Kind in einem Hinterhof zu sehen, das wiederholt nach einem Welpen tritt. Der Fall wurde vom Kreisveterinäramt, das auch für die Stadt Pirmasens zuständig ist, geprüft. Nach eingehender tier- und amtsärztlicher Untersuchung sei festgestellt worden, dass der junge Hund keinerlei Verletzungen oder Verhaltensauffälligkeiten aufweise. Dennoch werde das Tier weiterhin in Form von Hausbesuchen beobachtet.

Bereits bei der Veröffentlichung des Videos kündigten die Tierschützer an, gegen die Eltern des Kindes Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken zu erstatten. Nachdem diese geprüft wurde, wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie der stellvertretende Oberstaatsanwalt Thomas Lißmann auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte. Zur Aufklärung des Sachverhalts seien nun unter anderem noch Zeugenvernehmungen erforderlich, so Lißmann.