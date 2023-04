Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tierschutzorganisation Peta veröffentlichte am Donnerstag ein Video, in dem ein Kind wiederholt nach einem Welpen tritt. Der Vorfall soll sich in Pirmasens ereignet haben. Doch das Tier muss vorerst bei seinen Besitzern bleiben.

Es sind verstörende Bilder. Am Donnerstag machte Peta ein Video publik, das einen Fall von Tierquälerei in Pirmasens belegen soll. Zu sehen ist ein Kind in einem heruntergekommenen Innenhof, das immer wieder einen kleinen Welpen tritt, auch gegen dessen Kopf. Ein weiteres Kind steht daneben. Ein Zeuge habe zwei Videos aufgezeichnet und das Bildmaterial der Tierschutzorganisation zugespielt.

Die Vorfälle sollen sich am 1. und 3. September ereignet haben. Laut dem Zeugen habe das Kind die Tritte mit den Worten „Der soll doch anfangen zu beißen!“ begründet. Peta vermutet deshalb, dass der Welpe durch die Misshandlungen als „Kampfhund scharfgemacht“ werden solle. Laut eigenen Angaben wurde das Kreisveterinäramt bereits am 6. September durch die Tierschützer informiert, mit der Forderung, den Hund umgehend zu beschlagnahmen.

Neben dem Veterinäramt fordert Peta auch das Jugendamt auf, schnellstmöglich einzugreifen. Dazu erklärt der Peta-Fachreferent Peter Höffken: „Wenn Kinder Tiere quälen, ist das ein dringendes Warnsignal. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die in jungen Jahren Tiere quälen, es selten dabei belassen.“ Die Ursache dafür liege oft in der Erziehung. Deshalb haben die Tierschützer Anfang der Woche bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anzeige gegen die Eltern des Kindes erstattet. Das bestätigte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zunächst werde die Anzeige inhaltlich überprüft. Erst danach werde gegebenenfalls über ein weiteres Vorgehen entschieden.