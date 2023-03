Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Endspurt um die Meisterschaft in der DCU-Frauen-Bundesliga verspricht Hochspannung: Am letzten Spieltag gastiert die auf Platz eins liegende Keglergilde Heltersberg beim SKC Viktoria Miesau (Sonntag, 13 Uhr, in Landstuhl), und die punktgleiche KSG Florstadt erwartet zeitgleich den PSV Ludwigshafen.

Gewinnen oder verlieren beide Teams ihre Spiele, wird in einem Entscheidungsspiel am 23. April der Meister ermittelt. Verliert eines der beiden Teams am Sonntag, dann muss es sich mit der Vizemeisterschaft begnügen.