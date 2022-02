Zehn weitere Berufungen von gekündigten Mitarbeitern der früheren Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH blieben ohne Erfolg.

Das Landesarbeitsgericht in Mainz hat am Montag acht Berufungen zurückgewiesen, zwei Berufungen wurden selbst zurückgenommen, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte. Die Berufungen richteten sich gegen Entscheidungen des Arbeitsgerichtes in Pirmasens, das 2021 alle Klagen gegen die Kündigung abgelehnt hatte.