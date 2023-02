„You’re simply the best“ tönte es am Mittwochnachmittag über den Flur im Wasgau-Hauptsitz in der Blocksbergstraße in Pirmasens. 24 Mitarbeiter der Wasgau Frischwaren GmbH wurden für insgesamt 755-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Ein Mitarbeiter ist sogar besonders lange dabei.

„755 Jahre Jubiläum feiern wir heute insgesamt, das ist schon eine Besonderheit und ganz und gar nicht alltäglich“, sagte Geschäftsführer der Wasgau Frischwaren, Marco Ballweber. Soeren Kettenring, Personalleiter der Wasgau AG, pflichtete ihm bei und erklärte: „Wir sind stolz auf die vielen Mitarbeiter, die einen so langen und sicher oft auch beschwerlichen Weg mit uns gegangen sind. Es zeigt, dass die Menschen der Wasgau AG verbunden sind und ein nachhaltiges gegenseitiges Vertrauen besteht.“

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurden Heike Agne, Carmen Breiner, Walter Kölsch, Lorenz Kretz, Martin Landau, Anatoli Tissen und Lars Viebrans; für 30 Jahre Anja Ehrlich, Eric Eitel, Uwe Jörg, Nicole Raubach, Thomas Rebehn, Arno Schäfer, Harald Schmitt und Andreas Weis; für 35 Jahre Beate Kretz, Martin Malter, Petra Reidt, Christine Schäfer-Lohmann, Klaus Schneider und Walter Schwarz. Petra Bimber und Werner Feiner erhielten ihre Ehrung für 40 Jahre im Wasgau-Team, dem Jürgen Fass bereits seit 45 Jahren angehört.

Alle Mitarbeiter erhielten eine gerahmte Urkunde und einen gravierten Kugelschreiber. Die Jubilarehrung, die zum ersten Mal seit der Pandemie wieder veranstaltet werden konnte, klang beim gemütlichem Beisammensein bei Getränken und leckerem Essen vom Buffet aus.