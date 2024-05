Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„In 80 Bildern um die Welt“ stellt Irina Titova, die „Queen of Sand“, eine abenteuerliche Reise nach dem Roman von Jules Verne in ihrer ganz eigenen Kunst nach. Im Homburger Saalbau stieß sie am Dienstag auf ein begeistertes Publikum.

Einmal um die Welt. Zu Fuß würde es rund 420 Tage dauern, mit dem Flugzeug, je nach Typ und Zwischenstopp, 51 Stunden. Mit dem Auto 80 Tage – also ebenso lange, wie es Jules