Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt, nutzten diese Woche 147 Impfwillige im Impfzentrum das neue Angebot „Impfen ohne Termin“. Sie hatten sich demnach nicht erst wie bislang notwendig beim Land fürs Impfen registriert, sondern kamen kurzfristig vorbei.

Im Pirmasenser Impfzentrum auf dem Messegelände wurden diese Woche 1176 Menschen gegen Corona geimpft: 397 am Montag, 230 am Dienstag, 204 am Mittwoch, 345 am Donnerstag. Am Freitag blieb das Impfzentrum geschlossen, ebenso am Wochenende. Das Impfen ohne Termin werde zunächst den ganzen August angeboten, demnach könne man sich auch die Zweitimpfung im Impfzentrum abholen, erklärt die Stadt. Kommende Woche ist wie folgt geöffnet: Montag 8 bis 14.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 14 bis 20 Uhr. Freitag und am Wochenende ist geschlossen.

21 Kinder und Jugendliche lassen sich impfen

Die Stadt weist darauf hin, dass weiterhin auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte geimpft wird. Zusätzlich gibt es Impf-Aktionen in den Quartieren, bei denen der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz kommt, bei dem ein Piks für den vollen Schutz ausreicht. Der Beigeordnete Denis Clauer ruft Unentschlossene auf, sich impfen zu lassen. „Wir wünschen den Menschen in unserer Stadt, dass sie Schritt für Schritt weiter in Richtung Normalität gehen können, ohne Sorgen vor erneuten Einschränkungen. Dieses Ziel lässt sich jedoch nur mit einer noch höheren Impfquote erreichen.“ Seit dieser Woche werden im Impfzentrum auch Zwölf- bis 17-Jährige geimpft. Davon machten laut Stadt 21 Heranwachsende Gebrauch.