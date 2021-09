Im Steinstoßen ist der TV Thaleischweiler einfach klasse: Auch bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften der Rasenkraftsportler im niedersächsischen Dissen sahnten die Schützlinge von Peter Fremgen und Gerhard Müller ab.

Deutsche Meisterin im Steinstoßen der A-Jugend (Klasse bis 68 Kilo Körpergewicht) wurde TVT-Athletin Lara Schwarz. Die 18-Jährige aus Maßweiler stieß den fünf Kilo schweren Stein 9,29 Meter weit. Bei den B-Jugendlichen (bis 65 Kilo Körpergewicht) triumphierte ihre 17-jährige Vereinskollegin Leandra Weiß aus Höhfröschen mit 8,72 m; Johanna Steiber (ebenfalls TVT) wurde hier mit 7,59 m Dritte. „Lara und Leandra sind in der Leichtathletik Mehrkämpferinnen“, merkte Trainer Fremgen an. Im Rasenkraftsport-Dreikampf, bestehend aus Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen, sicherte sich Weiß die Bronzemedaille. Im Hammerwerfen war sie ebenfalls Dritte, aber hier ermittele der Deutsche Rasenkraftsport- und Tauziehverband (DRTV) keine eigenen offiziellen nationalen Meister, erläutert Fremgen: „Es gibt nur einen Deutschen Hammerwurf-Meister vom Deutschen Leichtathletik-Verband.“

Lara Schwarz trat auch bei den Juniorinnen an und holte sich hier beim Steinstoßen in der Klasse bis 73 Kilo mit 9,19 m die Bronzemedaille vor ihrer Vereinskollegin Ann-Sophie Becker, die auch in der A-Jugend Rang vier belegt hatte. Ebenfalls Vierte wurde Paula Franz, die als Leichtathletin für den TV Lemberg startet. Im TVT-Trikot stieß sie in Dissen den Stein in der Klasse bis 55 Kilo 6,10 Meter weit.

Der einzige männliche DM-Teilnehmer des TVT, Leo Wirth, gewann im Steinstoßen der B-Jugend (Klasse über 82 Kilo) mit 12,68 m Silber. Hier wog der Stein siebeneinhalb Kilo. Mit dem Zehn-Kilo-Stein der A-Jugend schaffte der Hermersberger 11,51 m und verpasste in dieser Konkurrenz Bronze nur um vier Zentimeter.