Man muss kein Schlager-Fan sein, um Hits wie „Komm doch mal rüber“ oder „Weißt Du, wo Du hingehst“ zu kennen. Sie waren in den 70er und 80er Jahren allgegenwärtig und haben die Dudweiler Sängerin Ingrid Peters zu einer Schlager-Ikone gemacht. Auch in der Südwestpfalz hat die erfolgreiche Teilnehmerin am Eurovision Song Contest ihre Spuren hinterlassen.

„Wow, die hat Temperament“, hörte man anerkennend einen Zuhörer sagen, als Ingrid Peters vor sechs Jahren ihren 1976er-Hit „Komm doch mal rüber“ bei der SWR-Konzertreihe „Wir bei Euch“ auf der Weihermühle anstimmte. Und nicht nur da, war das Publikum von der Sängerin begeistert. 2010 war sie auch der Besuchermagnet bei der Hausmesse der Hermersberger Firma Wagner. Mit Roberto Blanco und Joy Fleming trat sie 2007 beim 75. Vereinsjubiläum des FC in Niedersimten auf, sang 2004 in Donsieders und im Jahr 2000 beim „Musikalischen Frühling“ in der Herschberger Bürgerhalle. Ingrid Peters war in Hornbach zu Gast und Star beim Zweibrücker Stadtfest. Und dabei ist all das nur ein kleiner Ausschnitt ihrer Auftritte in der Region.

Ingrid Peters ist neben Nicole der Schlagerstar des Saarlandes. Erfolgreich, unvergessen und bis heute darum bemüht, in der zuweilen dahindümpelnden Schlagerszene immer wieder neue Impulse zu setzen und auch sich selbst immer neuen Herausforderungen zu stellen.

Erste Platte – erster Hit

Sängerin oder Lehrerin wollte die siebenjährige Ingrid einmal werden – und beides ist sie geworden. Auch wenn ihr Vater, Gitarrist beim Saarländischen Rundfunk, ihr ans Herz legte, „etwas Sicheres“ zu lernen, konnte sie es nicht lassen, neben dem Lehramtsstudium Musik zu machen. Und eines Tages, es war 1975 und sie spielte mit ihrer Band New Power in einem Tanzlokal bei Saarbrücken, hörte sie Eddy Bachinger, der damals für die Plattenfirma CBS arbeitete. Er besorgte sich heimlich einen Konzertmitschnitt und spielte den in seiner Firma vor. Dort war man begeistert, und doch musste Ingrid Peters überredet werden, einen Plattenvertrag zu unterzeichnen. Dass hier ein dicker Fisch an der Angel hatte, war für CBS klar. Die Musik-Maschinerie lief auf Hochtouren. Selbst Star-Fotograf Jim Rakete wurde engagiert, das Coverfoto für das Debüt-Album „Komm doch mal rüber“ zu schießen.

Aus Probst wird Peters

Allerdings musste Ingrid Probst, wie sie damals hieß, ihren Namen ändern.

„Das war damals so Usus“, erinnert sich die Sängerin. „Die haben gesagt, ,Ingrid Probst geht überhaupt nicht – das kann kein Mensch aussprechen’. Dann gab es eine Sucherei, die ging über Ina Maybach bis Linda Irgendwer. Bis einer mit dem Namen ,Peters’ daherkam. ,Das ist ein Name, den kann man überall auf der Welt aussprechen, da macht man keine Fehler’, dachte die Plattenfirma. Doch da hat sie sich bei den Deutschen ein bisschen geirrt, denn im Norden sagen sie ,Frau Petersen’. Ich habe mir nur gedacht, ,die Initialen EP bleiben – dann rutscht mir doch den Buckel runter, dann heiße ich eben Peters’.“ Und all die Mühe, all der Umstand wurde belohnt. Die erste Single wurde ein Hit, das Album verkaufte sich blendend und zum Lohn gab es die „Goldene Europa“. Was für ein Start!

Leidenschaft für das Theater

Und heute – 45 Jahre später? Ingrid Peters, die am 19. April ihren 67. Geburtstag feiert, war gerade dabei, etwas kürzer zu treten, hat aber gleichzeitig ihre Leidenschaft für das Theater entdeckt, wurde von Corona in Zwangspause geschickt.

Von November 2019 bis zum Lockdown im vergangenen Jahr hat Ingrid Peters in der deutschen Premiere von

Michel Legrands Musical „Marguerite“ am Saarländischen Staatstheater mitgespielt. Mit Corona ist „der große Rotstift gekommen und alles war vorbei“, bedauert die Sängerin, die sich jedoch mit einem solch jähen Ende nicht vom Publikum verabschieden will. „Aber wie man es dreht und wendet, es wäre auf das Gleiche herausgekommen. Hätte ich die Theater-Engagements nicht angenommen und hätte stattdessen Weihnachtskonzerte gegeben, wären natürlich auch die jetzt ins Wasser gefallen.“ „Marguerite“ wird nicht mehr im Spielplan des Theaters auftauchen. Günstiger stehen da die Aussichten für das zweite Engagement von Ingrid Peters am Staatstheater. „Man hat mich gefragt, ob ich bei ,Hair’ eine kleine Rolle übernehme. Auch da habe ich zugesagt, denn es ist eines meiner Lieblingsmusicals, und es ist einfach schön, im Theater zu arbeiten.“

„Ich denke jetzt oft an meine jungen Kollegen, die sich im Gegensatz zu mir noch ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich muss ja nicht mehr – ich kann, wenn ich will, und es ist schön, wenn ich darf.“ Es schmerzt Ingrid Peters, wenn sie sieht, mit welcher Energie die Truppe von „Hair“ in den Proben gearbeitet hat. „Ich bin auch zu den Proben obwohl ich am Anfang gar keine Proben hatte, weil ich nur einen Miniauftritt habe – ich bin da ja nur so ein Bonbon irgendwo mittendrin. Aber es war einfach fantastisch, zu sehen, wie diese Leute vor Energie sprühen.“ Schade. Nach zwei Vorstellungen war Schluss. „Jetzt sitzt man zuhause, dreht Däumchen und wird fast verrückt im Kopf.“

Ausfallhonorar vom Theater

„Vom Staat bekomme ich keine Corona-Hilfe“, so Peters. „Für ,Marguerite’ hat mir allerdings das Theater ein Ausfallhonorar gezahlt, obwohl es dazu nicht verpflichtet war. Dadurch tut es nicht ganz so weh. Und für ,Hair’ auch, denn da haben wir ja im Dezember noch Vorstellungen gehabt.“

Ingrid Peters erinnert sich gern. Sie hat auch viel zu erzählen aus ihrer 45 Jahre währenden Karriere. Und so sorgt sie durch viele Anekdoten bei ihren Konzerten für gute Unterhaltung. „Sie überzeugte mit einer großen Portion Humor und mit ihrer ,Saarbrigger Schniss’, mit der sie aus ihrem Leben und ihrer Karriere erzählte“, schrieb dann auch die Rezensentin der RHEINPFALZ nach dem Konzert auf der Weihermühle 2015.

Und woran denkt Ingrid Peters, wenn sie auf Konzerte in Herschberg oder Donsieders angesprochen wird? „Ich erinnere mich an jedes Detail“, lacht sie und schüttelt den Kopf. Für die Sängerin ist es unmöglich, sich daran zu erinnern, auch wenn diese Konzerte fast vor ihrer Saarbrücker Haustür lagen. „Ich erinnere mich nur an ganz spezielle Konzerte. Ich behalte nur das in Erinnerung, was ganz außergewöhnlich war. Das kann ein totaler Einbruch beim Publikum sein, das kann ein außergewöhnlicher Erfolg sein, oder wenn etwas besonders auch nur am Rande passiert ist – dann erinnere ich mich an den Tag. Das ist aber kein despektierliches Verhalten denen gegenüber, die mich engagiert haben – das liegt einfach in der Natur der Sache. Wenn Sie meinen Terminkalender aus diesen Jahren sehen, dann können Sie verstehen, warum man sich das nicht merken kann. Meine Spitzenwerte lagen damals bei 280 Shows im Jahr.“ Und jetzt: Konzert sind auf nicht absehbare Zeit gestrichen.

Die Hits

26 Singles und 14 Alben weist die Diskografie von Ingrid Peters auf. Mit ihrer Debüt-Single „Komm doch mal rüber“ stürmte 1976 die damals 22-jährige Saarländerin die deutsche Verkaufshitparade, wo sie 31. Mai mit dem Lied zum ersten Mal gelistet war und bis auf Platz 29 kletterte. Zur Belohnung wurde sie – wie auch das pfälzisch-saarländische Schlager-Duo Cindy & Bert – noch im gleichen Jahr mit der Goldenen Europa ausgezeichnet. Ein Jahr später bekam mit Nicole eine weitere Saarländerin diesen Preis, den von 1968 bis 2003 jährlich der Saarländischen Rundfunk verliehen hat.

Mit ihrer sechste Single „Du bist nicht frei“ hat sich Ingrid Peters 1979 um die Teilnahme am Eurovision Song Contest beworben. Sie kam auf Platz 8 im deutschen Vorentscheid. Und die Karriere ging weiter. „Weißt Du, wo Du hingehst“ war ihr größter Chart-Erfolg: Zehn Wochen verbrachte er in der Hitparade und stand unter anderem auf Platz 23. Es war die deutsche Version von „Pilot Of The Airwaves“ von der englischen Singer/Songwriterin Charlie Dore, die es selbst damit in ihrer Heimat auf Platz 13 der Billboard-Hot-100 schaffte.

Auch Ingrid Peters’ nächster Hit war die deutsche Fassung eines englisch-sprachigen Hits: „Afrika“. Gesungen wurde er im Original von der französischen Pop-Sängerin Rose Laurens. Für Laurens, die 2018 mit 65 Jahren starb, blieb es ein One-Hit-Wonder. Nicht so für Ingrid Peters, die mit dem Lied sogar Platz 1 der ZDF-Hitparade belegte.

ESC – Kapitel 2: Zusammen mit July Paul und dem Lied „Viva La Mamma“ bewarb sich Ingrid Peters 1983 noch ein Mal um den ESC, der erstmals in Deutschland ausgetragen wurde, da Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ den Wettbewerb im Vorjahr gewonnen hatte. Für Ingrid Peters blieb es bei Platz 8 im deutschen Vorentscheid. Am Finale nahmen für Deutschland Hoffmann & Hoffmann mit dem Lied „Rücksicht“ teil und belegten am Ende Platz 5 in dem internationalen Teilnehmerfeld.

ESC – Kapitel 3: 1986, zehn Jahre nach ihrem ersten Hit, war es dann endlich soweit. Ingrid Peters durfte zum Finale nach Bergen/Norwegen reisen. Im Gepäck hatte sie den Titel „Über die Brücke geh’n“ aus der Feder von Hans Blum alias Henry Valentino. Und dieser balladeske Pop-/Schlagersong war ideal für diesen Wettbewerb, handelt er doch davon, andere Menschen und Kulturen zu verstehen und sich mit ihnen zu verständigen: „Über die Brücke geh’n, andere Menschen versteh’n...“. . Aus heutiger Sicht ein riesiger Erfolg – immerhin Platz 8 unter 20 Teilnehmern. Gewonnen hatte damals Sandra Kim für Belgien mit „J’aime la vie“. In die deutsche Hitparade zog Ingrid Peters mit dem Lied schon zwei Wochen vor dem ESC-Finale ein und blieb dort insgesamt sieben Wochen. Peters nahm ihr Lied später übrigens auch noch in englischer Sprache als „We’ve Got a World“ auf.