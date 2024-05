Ein 55-jähriger Mann hat am frühen Donnerstagabend in der Innenstadt mehrfach randaliert und die Nacht bei der Polizei verbracht. Laut Polizei begann der Vorfall an einem Einkaufszentrum am Fackelrondell, wo der Mann einen anderen mit einem abgebrochenen Teil eines Tretrollers angriff. Der Angegriffene stieß den Angreifer, der über eine Bank stürzte und sich verletzte. Die Polizei traf bei ihrer Ankunft nur den verletzten Mann an, da der Angegriffene bereits geflüchtet war. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Wenige Stunden später wurde die Polizei erneut gerufen, da der Patient im Krankenhaus randalierte. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, den er ignorierte. Stattdessen schlug er mit einer Tasche auf ein Polizeifahrzeug ein und beschädigte es. Bei seiner Festnahme leistete der 55-Jährige erheblichen Widerstand: Er schlug eine Beamtin, einem Beamten spuckte er ins Gesicht. Der Mann blieb über Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Einkaufszentrum, der gegen 19 Uhr stattgefunden hat. Hinweise werden unter 0631 3692250 entgegengenommen.