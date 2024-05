Im Verfahren gegen zwei Männer aus Ludwigshafen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Cannabis-Plantagen in Gersbach, Ludwigshafen und Menden hat ein weiterer Ermittler ausgesagt – und hatte einiges zu berichten.

Wenn das Wetter mitspielt, startet das Zweibrücker Freibad an der Schließ am Pfingstmontag, 20. Mai, in die Saison 2024. Es gibt einige Neuerungen zu vermelden.

Wie weit kommt eine dreiköpfige Familie mit 50 Euro Jahrmarktsgeld auf dem Pirmasenser Maimarkt und wie viel spart man am Familientag wirklich? Diesen Fragen ist die RHEINPFALZ nachgegangen und hat Überraschendes festgestellt.

Nur ein Gedenkstein erinnert an den alten jüdischen Friedhof am Ölkorb. Vor 150 Jahren wurde er geschlossen. Das Areal am Beckerswäldchen ist heute verwildert. Grabsteine sind keine mehr zu sehen. Nun wird darüber beraten, was in Zukunft mit dem Friedhof geschehen soll.

Die Braut, die am Tag der Trauung sitzengelassen wird; die Geliebte, die den Saal stürmt, um in letzter Minute die Hochzeit platzen zu lassen: Solche filmreifen Szenen spielen sich im Pirmasenser Standesamt nicht ab. Doch wurden hier bei Trauungen schon Bräutigame in Jogginghosen und sogar Einhörner gesichtet.

Der FC Homburg hat einen Neuzugang gemeldet. Es handelt sich dabei um einen erfolgreichen FCK-Stürmer.

Die im Jahr 1940, also während des Zweiten Weltkriegs, geborene Christel Kern hat schon viel erlebt. Katharina Weckbecker hat mit ihren 18 Jahren noch viel vor sich. Mit der heute 84-jährigen Christel Kern spricht sie über besondere Momente , die große Liebe und über den tiefen Wunsch nach Frieden.

Großeinsatz im Pirmasenser Krankenhaus: Ein Zimmerbrand im achten Stock sorgte am Freitagnachmittag für Aufregung in der Stadt.

Die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben plant die Übernahme des protestantischen Kindergartens. Aus dem kirchlichen soll ein Gemeinde-Kindergarten werden.