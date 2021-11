200 Millionen Euro will die US-Luftwaffe in die Pirmasenser Husterhöh-Kaserne investieren. Bestehende Gebäude sollen saniert, neue gebaut werden. Außerdem sollen Arbeitsplätze für Zivilbeschäftigte entstehen, die sich um die Wartung und Reparatur von Ausrüstung kümmern. Das teilte die Stadt Pirmasens am Samstag mit.

Die US-Air-Force benötige die Husterhöh-Kaserne dringend als „operatives Lager“ für militärische Ausrüstung. Sie plane deshalb, in den nächsten Jahren in neue Gebäude und die Sanierung bestehender Immobilien über 200 Millionen Euro investieren zu wollen. Die exakte Höhe der Investitionen stehe aber noch nicht fest.

Arbeitsplätze für Hochqualifizierte

Auf dem Gelände solle künftig die ständige Instandsetzung, Reparatur und Aufbereitung von Ausrüstung erfolgen. Dadurch würden laut Air Force mehrere hundert neue Arbeitsplätze für zivile Beschäftigte aus der Region entstehen, darunter auch für hoch qualifiziertes Personal wie Mechaniker und Ingenieure.

