Ehre für das Hotel am Wartturm in der Landwehrstraße: Es hat den „Umweltcheck“ des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in der goldenen Kategorie bestanden.

Das Haus mit 18 Zimmern und sieben Serviced-Apartments durfte nach eigener Mitteilung als erstes Hotel in Speyer die begehrte Urkunde entgegennehmen. Ihm werde so umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln bescheinigt, erklären Inhaber Christian Heck und Mitarbeiterin Jette Beyer. Über Jahre hinweg sei in den Umwelt- und Klimaschutz investiert worden. Das schließe wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens nicht aus. Umweltbewusstes Handeln sei heute „unverzichtbarer Teil einer professionellen Betriebsführung“, sagt Heck.

Überprüft worden seien von der Dehoga unter anderem der Energie- und Wasserverbrauch, das Abfallaufkommen und die Regionalität der Lebensmittel. Weil sein Haus besonders hohe Standards erfülle, habe es bei der ersten Zertifizierung die Bronze- und Silber-Stufen übersprungen, so Heck. Grundlagen dafür seien zum Beispiel der Einkauf, der Einbau wassersparender Duschköpfe, von LED-Leuchten und E-Ladestationen sowie der Ausschank von fair gehandeltem Kaffee. Das Projekt sei zudem Thema der Bachelorarbeit einer dualen Studentin im Betrieb gewesen.