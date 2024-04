Edgar Zinßius haben wir am Medicenter angesprochen, als er dort gerade Müll aufgesammelt hat. In unserem Spontaninterview hat er uns unter anderem verraten, warum er das tut und wie er sich als Rentner zuhause die Zeit vertreibt.

Wer sind Sie und was tun Sie hier?

Ich bin Edgar Zinßius und bin Hausmeister im Medicenter. Dreimal die Woche mache ich rund ums Anwesen den Dreck weg.

Wie lange sind Sie schon Hausmeister im Medicenter?

Seit Januar dieses Jahres.

Gibt es viel Arbeit?

Ja, gut. Viel Dreck gibt es. Fast täglich mache ich den Dreck hier weg. Die Mülleimer drumherum werden übersehen, da werfen die Leute ihren Dreck lieber auf den Boden.

Was sammeln Sie denn so ein?

Hunderttausend Kippen zum Beispiel. Hundekottüten werden auch hier abgelegt. Eigentlich alles.

Was gehört noch zu Ihren Aufgaben im Medicenter?

Reparaturen im Gebäude – schauen, dass da alles in Ordnung ist.

Haben Sie einen handwerklichen Beruf gelernt?

Ja, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt. Eigentlich bin ich schon Rentner, die Arbeit im Medicenter mache ich als Nebenjob.

Was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit?

Da kümmere ich mich um meinen Garten. Der ist groß und da gibt es viel zu machen – mit Teich und drum und dran.

Haben Sie da schon im Frühjahr gewerkelt? Bisher hat es ja viel geregnet…

Nein, noch nicht. Da muss ich noch dran. Ein bisschen was neu pflanzen, so wie jedes Jahr.

Und im Teich gibt es auch Fische?

Ja, da habe ich Kois.

Ist diese Fischart sehr pflegeintensiv? Zumindest ist sie ja nicht gerade günstig…

Ja, man muss sich schon drum kümmern. Das Wasser muss vom pH-Wert immer in Ordnung sein, sonst gehen die Fische kaputt.

Und wie alt wird so ein Fisch?

Gut 20 bis 25 Jahre.

Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was haben Sie heute noch vor?

Ich schaue jetzt, dass ich den Platz sauber bekomme und dann schaue ich, ob ich in meinem Garten anfangen kann. Noch hält das Wetter ja.