Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch vier Spiele stehen in der DCU-Frauen-Bundesliga an. Als Tabellenführer trifft die Keglergilde Heltersberg in ihrem letzten Heimspiel am Sonntag um 13 Uhr auf Schlusslicht Fortuna Kelsterbach, bevor mit drei Auswärtsspielen die Saison ausklingt. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Striehl sprach mit der KG-Vorsitzenden Regine Meyer, die bei Heimspielen auch als Schiedsrichterin tätig ist.

Frau Meyer, Sie sind seit 2006 in verschiedenen Vorstandsgremien der Keglergilde Heltersberg tätig. Seit dem vergangenen Jahr bekleiden Sie mit Eva Eger und Tim Jochum das Amt der Vorsitzenden. Macht es Ihnen Spaß, mit an der Spitze bei Ihrem Heimatverein zu stehen?

Ja,