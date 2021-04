Zu einem Streit zwischen feiernden Jugendlichen und einem Anwohner kam es am späten Samstagabend am Jugendplatz auf dem Brückenberg. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Anwohner auf die Party mit Lagerfeuer aufmerksam. Als er nachschaute, stellte er dort eine größere Gruppe Jugendlicher fest. Mit ihnen kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der der Anwohner verletzt wurde. Die Täter flüchteten danach in Richtung Brückenbergerstraße, die nach Thaleischweiler-Fröschen führt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei, Telefon 06331/520-0, in Verbindung setzen.