Die Plätze sind seit dieser Woche wieder geöffnet

Die Golfer des EGW Rieschweiler-Mühlbach und der Golfplatz Pfälzerwald können wieder starten. Die Landesregierung gab am Freitag den Golfplätzen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, seit dieser Woche wieder zu öffnen. Es ist aber ein anderes Spiel, das in Folge des Coronavirus von vielen Regeln geprägt ist.

Wie in vielen anderen Individualsportlern wird den Golfern wieder die Möglichkeit gegeben, ihrem Sport zu frönen. Der Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland gab am Freitag zudem Handlungsrichtlinien für die Inbetriebnahme der Golfplätze aus. So ist geregelt, dass maximal zwei Personen in einer Spielgruppe oder vier Spieler eines Haushaltes gemeinsam spielen dürfen. Turniere sind weiterhin nicht möglich und es gelten auch besondere Hygienerichtlinien – zum Beispiel darf der Flaggenstock nicht aus dem Loch herausgehoben werden darf. Die Vereine können jedoch abweichende Vorgaben treffen.

„Wir waren überrascht, dass es schon los geht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir alles unter einen Hut bekommen“, erzählt Clubmanager Tobias Leonhard, während das Telefon im Hintergrund unaufhörlich klingelt. Es sind stressige Tage bei der Golfplatz Pfälzerwald GmbH, die seit der Übernahme im Dezember 2018 beim ehrenamtlich geführten Golf-Club Pfälzerwald, der in finanzielle Schieflage geriet, das Zepter schwingt. „Die Startzeiten sind soweit ausgebucht, wie wir sie freigegeben haben“, erklärt Leonhard, der sich an das halten will, was die Verbände an Richtlinien für die Golfer herausgegeben haben. In seinen clubeigenen Regularien spricht der Waldfischbacher Golfplatz von Marshals, die die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die auferlegten Anweisungen kontrollieren sollen.

Gebucht wird bei den Pfälzerwald-Golfern im Online-Buchungssystem. Pro Startzeit können sich hier maximal zwei Personen einbuchen. Eine Ausnahme gilt, wenn drei Personen aus einem Hausstand kommen. Buchungen sind vorab jeweils für die nächsten drei Tage möglich. Die Sanitäranlagen bleiben geschlossen, während der Golfshop auf der Anlage den Regeln des Einzelhandels folgt. Auch Golfunterricht ist möglich, was zumindest die freiberuflichen Golftrainer freuen wird. Jedoch sind weiterhin die Abstandsregeln einzuhalten, so dass nur Einzelunterricht angeboten werden kann.

„Ich bin froh, dass der Platz aufmacht. Ich fand es aber ein bisschen arg kurzfristig“, sagt Andrea Pfersdorf, Kapitän des Damen-Zweitligisten EGW Rieschweiler-Mühlbach. Noch am Freitagabend ließ der Vorsitzende der Hitscherhofgolfer, Helmut Baeck, via Facebook verkünden, dass er darum bittet, von Anfragen hinsichtlich der Spielbedingungen abzusehen.

Noch am Sonntag folgten die Regeln für den Golfclub in Rieschweiler-Mühlbach, die wie auch bei den Waldfischbachern an die Handlungsrichtlinien des Golfverbands angelehnt sind. Hier dürfen zwei Personen gleichzeitig starten, maximal vier, wenn diese in einem Haushalt leben. Buchungen erfolgen beim EGW ausschließlich telefonisch und sind auf zwei für jedes Mitglied in der Woche beschränkt. „Zur Zeit dürfen keine Greenfee-Spieler auf den Platz“, erklärt Pfersdorf, dass lediglich Mitglieder des EGW zur Zeit auf das Grün dürfen. „Ein Online-Buchungssystem wird installiert“, berichtet Pfersdorf.

Die Spielgruppen starten im Abstand von zehn Minuten, so dass maximal ein Dutzend Golfer pro Stunde ihre Golfrunde starten dürfen. „Man muss aber 20 Minuten vor dem Start da sein“, erklärt Pfersdorf. Auch das Einlochen ist so eine Sache. So wird das Loch durch eine hochgezogene Hülse blockiert, wobei das Treffen dieser als eingelocht zählt. Auch der Fahnenstock am Loch darf beim Spiel nicht angefasst oder aus dem Loch entfernt werden. Auch beim EGW ist nur Einzelunterricht möglich. Die Umkleideräume sind geschlossen, Toilettenanlagen hingegen geöffnet. Der Golfshop darf wegen seiner nur geringen Raumgröße öffnen.