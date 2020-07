Mit einem Heimspiel gegen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach startet der FK Pirmasens am ersten September-Wochenende – die genaue Terminierung ist noch offen – in die neue Fußball-Regionalligasaison. Am zweiten September-Wochenende folgt die Partie bei Eintracht Stadtallendorf, dann hat der FKP am Dienstag, 15., oder Mittwoch, 16. September, Heimrecht gegen den Ex-Bundesligisten Kickers Offenbach. Anschließend fahren die Pirmasenser zu Hessen Kassel. „Das sind zwei attraktive Gegner für die ersten beiden Heimspiele. Hoffentlich dürfen wir bis dahin hoffentlich genügend Zuschauer ins Stadion lassen“, sagte FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Festgelegt ist nun, dass in der auf 22 Mannschaften angewachsenen Regionalliga sechs Teams absteigen müssen. Der Meister steigt weiterhin direkt in die Dritte Liga auf.