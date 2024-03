Alles, was mit Bildung zu tun hat, will der Freie Wählerblock (FWB) in Pirmasens voranbringen. Bei der Wahl der 15 Kandidaten für den Stadtrat mahnte Spitzenkandidat Jochen Knerr bei der Verkehrswende in Pirmasens mehr Augenmaß an.

Der 37-jährige Jochen Knerr ist seit zwei Jahren im Stadtrat, lebt in Winzeln und arbeitet als Beamter bei der Bundeswehr in Zweibrücken. Im FWB sei er seit seinem 20. Lebensjahr. Seine Mutter, Helga Knerr, war lange Jahre die Galionsfigur des Freien Wählerblocks. Im Wahlprogramm der Freien Wähler für Pirmasens soll Schulen, Kindergärten und der Stadtbücherei kein Sparzwang auferlegt werden. „Die Bildungseinrichtungen müssen wir voranbringen, um wettbewerbsfähig zu sein“, findet Jochen Knerr.

Mehr sparen würde er hingegen gerne bei Radwegen. In Pirmasens gebe es immer mehr ältere Einwohner, die nicht mit dem Fahrrad fahren könnten und für Fahrten zum Arzt unbedingt nahe Parkplätze benötigten, die jedoch aktuell der Radwegeplanung zum Opfer fallen könnten. „Es lässt sich in Pirmasens nicht alles mit dem Bus machen“, plädiert Knerr für eine weiterhin autogerechte Stadt.

Konzept gegen Leerstände gefordert

Am Krankenhaus will er ebenfalls nicht sparen. Gerade wegen der im Landkreis immer geringeren Möglichkeiten der medizinischen Versorgung sollte in Pirmasens aufgerüstet werden.

Bezüglich der Sanierung der Fußgängerzone mahnt Knerr ein echtes Konzept gegen die Leerstände an. Einfach nur die Hauptstraße komplett zu erneuern reiche für die Belebung der Innenstadt nicht mehr aus.

Knerr: Viele neue Gesichter, auch junge

Neben der Liste für den Stadtrat wählte der FWB eine Liste für den Winzler Ortsbeirat. Hier betonte Spitzenkandidat Gernot Gölter, dass die Koalition von FWB und CDU im Ortsbeirat gut gearbeitet habe und nach der Wahl gerne fortgesetzt werden könne.

Bei der Wahl der 15 Kandidaten für den Stadtrat erhielten alle Kandidaten mit Ausnahme von Jürgen Stilgenbauer ein einstimmiges Ergebnis. Stilgenbauer erhielt eine Nein-Stimme. Unter den 15 Kandidaten sind drei Frauen. Knerr betonte, dass die Liste viele neue Gesichter auf den vorderen Plätzen aufweise und auch viele junge Mitglieder.

Info

Die Liste des Freien Wählerblocks für den Stadtrat: 1. Jochen Knerr, 2. Christine Mayer, 3. Gernot Gölter, 4. Ute Koch, 5. Alexander Felgner, 6. Frederik Mayer, 7. Jonathan Mayer, 8. Philipp Stilgenbauer, 9. Wolfgang Hendrichs, 10. Jochen Weber, 11. Helga Knerr, 12. Jürgen Stilgenbauer, 13. Reiner Knerr, 14. Fritz Schäfer jun. 15. Jochen Klöckner.

Die Liste des Freien Wählerblocks für den Ortsbeirat Winzeln: 1. Gernot Gölter, 2. Jonathan Mayer, 3. Frederik Mayer, 4. Christine Mayer, 5. Jochen Knerr.