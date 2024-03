Im Hauensteiner Freibad wird es künftig eine Familien-Tageskarte und einen Rentnertarif geben. Der Rat beließ die Preise für das Freibad in der kommenden Saison auf dem Stand vom vergangenen Jahr.

Eine Einzelkarte kostet weiterhin fünf Euro. Die neue Tages-Familienkarte wird zwölf Euro kosten und zum Eintritt von zwei Eltern mit bis zu zwei eigenen Kindern berechtigen. Weitere eigene Kinder kosten zwei Euro zusätzlich.

Längere Diskussionen gab es über die Einführung des Rentnertarifs. Die Meinungen gingen auseinander, ob der Tarif an das Alter von 65 Jahren gebunden sein soll oder an einen offiziellen Rentnerausweis, mit dem auch jüngere Frührentner verbilligt in das Bad könnten. Der Rat beschloss die Variante mit dem Rentnerausweis. Der Tarif soll 3,50 Euro betragen, wie die Schülerkarte auch.