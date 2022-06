Bei all denen, die sich bei den aktuell schon am Vormittag schweißtreibenden Temperaturen im Freibad eine Abkühlung erhofft haben, stößt die späte Öffnungszeit auf Unverständnis. Das Bad macht erst um 13 Uhr auf und schließt um 20 Uhr.

Das Hallenbad hingehen ist montags von 12 bis 20 sowie dienstags bis sonntags schon von 9 bis 20 Uhr offen. Warum das so ist, erklärt Richard Urbany von den Stadtwerken: „Solange die beiden Bäder bis 3. Juli parallel betrieben werden, ist eine spätere Öffnung des Freibades durchaus vertretbar und auch sinnvoll. Die Auswertung der Besucherzahlen der letzten Jahre (vor Corona) hat ergeben, dass eine parallele Öffnungszeit ab 9 Uhr mit einer nur geringen Auslastung des Freibades einhergeht.“ Frühschwimmer hätten ja, so Urbany weiter, die Möglichkeit, von Dienstag bis Sonntag im Hallenbad ab 9 Uhr ihre Bahnen zu ziehen. Das sei wetterunabhängig und ermögliche eine effizientere Planung des Personals. „Durch die coronabedingten langen Schließungszeiten der letzten beiden Jahre ist eine Optimierung der Öffnungszeiten notwendig geworden“, sagt Urbany weiter.

Ab Montag, 4. Juli, werden sich die Öffnungszeiten der beiden Bäder ändern. Dann geht das Hallenbad in die übliche Sommerpause, und das Freibad ist bereits ab morgens 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Sommersaison im Freibad endet am Sonntag, 4. September, an dem das Hallenbad wieder zum Schwimmen einlädt.