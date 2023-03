Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der junge Frederik Brödel ist derzeit der zweite Torhüter bei den Pfalzliga-Handballern der TS Rodalben, die am Samstag um 20 Uhr ein Heimspiel gegen die TG Waldsee haben. Wenn er zuletzt für Pascal Glöckner eingewechselt wurde, machte Brödel als Siebenmeterkiller auf sich aufmerksam. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Striehl sprach mit ihm.

Herr Brödel, wie kamen Sie in so jungen Jahren zu der Ehre, in der Pfalzliga das Tor der ersten TSR-Mannschaft zu hüten?

Ich habe alle Jugendklassen bei der TSR gespielt.