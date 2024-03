Zum vierten Mal bereits gastiert die Frauenkabarettgruppe Die Schönen Mannheims in Rodalben. Am Samstag, 20. April, 20 Uhr, präsentieren die vier Kabarettistinnen bei den Gräfensteiner Theaterspielen in der Halle der Mozartschule ihr neues Programm „Das wird ja immer schöner“.

Gesangskunst und die Vielfalt ihres Repertoires zeichnen sie aus, dazu kommen Selbstironie und Witz mit Herz und Tiefgang, Für ihre unkonventionelle Bühnenshow bekamen sie schon häufiger Auszeichnungen wie vor zwei Jahren den Comedy-Preis der Stadt Freudenstadt. Ihr neues Programm bietet abwechslungsreiche Unterhaltung mit einer Mischung aus Parodien, Comedy, Theater und Gesang. Ausdrucksstarke Stimmen und schauspielerisches Können verschaffen ihnen Kult- Status.

Hits und ein Mordfall

Ob Oper, Schlager, Musical, Pop oder Rock, keine Musikrichtung ist vor ihnen sicher. Von sinnlich bis sinnbefreit unterhalten die Künstlerinnen das Publikum vortrefflich amüsant und niveauvoll. Zwischen Welthits klären sie diesmal auf der Bühne sogar einen Mordfall auf. Zu der Truppe gehören die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Plateis und die Pianistin Stefanie Titus.

Info

Karten gibt es in Rodalben bei der Tourist-Info im Rathaus, Telefon 06331 234180, per E-Mail an tourist@rodalben.de) bei Lotto Schneider, Telefon 06331 258820, und in der Leseratte/Hobbytique, Telefon 06331 16417.