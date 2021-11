Das gab’s schon lange nicht mehr: Am Samstag, 11.30 Uhr, messen sich auf der Kegelanlage am Bergbad die Männer der Keglergilde Heltersberg und der Fortuna Rodalben in der DCU-Regionalliga.

Möglich macht dies der freiwillige Rückzug der Fortuna aus der Zweiten Bundesliga Süd. Zu groß waren die Bedenken, mit einer Rumpftruppe (bedingt durch Corona, Verletzungen, Krankheit und betriebliche Problemen) in Liga zwei weiter bestehen zu können. Deshalb beschlossen die Rodalber, eine Etage tiefer auf Landesverbandsebene zu starten.

Doch war die Entwicklung positiver als gedacht. Zwar fehlen den Fortunen mit Bernd Rohr, Tobias Weber und Marc Sefrin immer noch drei Leistungsträger, doch befinden sie sich nach guten Leistungen im Aufwind. Aktuell belegen sie Rang drei mit 6:4 Punkten. Zumindest bei Heimspielen bringt das Team von Sportwart Erich Walker Leistungen, die an frühere Werte heranreichen. Einen großer Anteil daran hat Oldie Karl Heinz Bachmann, der nach einem Jahr Verletzungspause diese Saison schon zwei Tausender auf die TSR-Bahnen bretterte. Da auch Siegfried Burosch wieder genesen ist, Patrick Leiner und Kai Jung reaktiviert wurden und Markus Noll sich immer noch als Spitzenspieler erweist, herrscht eine gute Stimmung im Team. Nun also das Derby in Heltersberg. „Wir sind alle geimpft und fit. Ich erwarte ein offenes Spiel, wir greifen mit Bestbesetzung an“, sagt Sportwart Walker und fügt hinzu: „In früheren Jahren haben wir aber trotz guter Besetzung meistens verloren.“

Mit Spannung wird auch beim Tabellensechsten Heltersberg (4:8 Punkte) das Kreisderby erwartet. Mannschaftsführer Christian Rösel hat zwar leichte Personalprobleme, geht aber zuversichtlich in die Partie: „Wir haben in letzter Zeit gut gespielt und wollen mit einem Ergebnis um 5400 für einen schönen Jahresabschluss sorgen. Mit der 2G-Regel werden wir keine Probleme haben.“