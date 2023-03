Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir versuchen zu belegen, was da ist.“ Der Erlenbrunner Forstamtsleiter Florian Kemkes sucht Dachflächen für Solarzellen. Auf einem Nebengebäudes vom Forstamt und einer Halle am Beckenhof soll nun der Anfang gemacht werden.

Alle rheinland-pfälzischen Forstämter wollen in drei Jahren klimaneutral werden. Also in der Summe aller Ämter, die einen mehr, die anderen weniger. Kemkes will mit 150 Quadratmetern