Kevin Frisorger, Verteidiger des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens, hat sich am Samstag im Testspiel beim FC Bienwald Kandel das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Dies ergab ein MRT-Befund am Montag in Saarbrücken. „Das muss ich jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte der 21-Jährige zur „ersten Knieverletzung“ seiner Karriere. Er gehe von etwa sechs Monaten Fußballpause aus.