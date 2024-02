Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Generalprobe ist nicht geglückt: Fußball-Oberligist FK Pirmasens gewann zwar am Samstag sein letztes Testspiel der Wintervorbereitung beim TuS Hohenecken, doch drei Gegentore sorgten für Missstimmung.

„Wir sind allgemein nicht zufrieden. So, wie wir uns beim zweiten und dritten Gegentor anstellen, kannst du nicht verteidigen – nicht in der Oberliga, nicht in der Verbandsliga und auch nicht