Mit Kosten von rund 230.000 Euro rechnet die Stadtverwaltung für die Sanierung der Elektroleitungen in der Fehrbacher Grundschule. Der Stadtrat beschloss am Montag einstimmig, dass die Arbeiten ausgeschrieben werden sollen. Die wurden notwendig, weil bei der Planung für die Umsetzung des sogenannten Digitalpaktes aufgefallen war, dass die komplette Elektroinstallation aus den 60er Jahren stammt und nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Eine Verbesserung durch Teilsanierung oder Austausch einzelner Komponenten sei wegen der veralteten Technik nicht möglich, sagt Baudezernent und Bürgermeister Michael Maas (CDU). Er kündigte an, dass die Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt werden sollen. Allerdings sei dies davon abhängig, ob einerseits so schnell eine Firma gefunden werden könne, die den Auftrag übernimmt und ob das Unternehmen dann auch das notwendige Material erhalte. Das gestalte sich derzeit nicht einfach, so Maas.