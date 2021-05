1921 wurde der Fußballclub Ruppertsweiler gegründet. Es steht also in diesem Jahr ein großes Jubiläum an. Doch wann und mit welchen sportlichen und sonstigen Höhepunkten der 100. Geburtstag gefeiert wird, bleibt abzuwarten.

„Die Corona-Maßnahmen machen uns leider derzeit einen Strich durch die Rechnung. Es erscheint uns derzeit nicht sinnvoll, Jubiläumsveranstaltungen zu planen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Versprochen!“, sagt Peter Stumpf, der gemeinsam mit Torsten Weber und Matthias Schäfer an der Spitze des 275 Mitglieder zählenden Vereins steht.

Vier Winter-Zugänge

Bei den Fußballern sieht es personell ganz gut aus. Der italienische Defensivspieler Zaccaria Chahbouni (bisher SV Herschberg), Martin Bischoff (TuS Leimen), Rückkehrer Jerome Lang (FC Höheischweiler) und Tarkan Pakoglu (SV Hochstellerhof) wechselten im Winter zu den FCR-Herren, die in der B-Klasse Ost spielen. Charles Hopkins wird auch nächste Saison, weiterhin mit Andy Neumann an seiner Seite, Ruppertsweilers Trainer sein. Ob die derzeit unterbrochene Runde noch fortgesetzt wird, ist offen.

Die von Jasmin Skobniuk und Ex-Bundesligaspielerin Angelika Ballin gecoachten FCR-Fußballerinnen, in Spielgemeinschaft mit dem SV Lemberg, stehen in der Frauen-Bezirksliga Westpfalz als Neunerteam punktgleich mit dem SV Bann an der Tabellenspitze.

Große Jugend-Spielgemeinschaft

Bei der Jugend bildet der FC Ruppertsweiler eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lemberg, dem TuS Winzeln, dem SV Erlenbrunn und dem SV Ruhbank. Stumpf: „Unseren Jungs und Mädels können wir damit in jeder Altersklasse die Möglichkeit bieten, ihrem Hobby nachzugehen.“

Doch beim Nachwuchs ruht ebenso wie bei den Ü32-Kickern und der in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Tischtennis-Abteilung (aktuell als Aufsteiger ungeschlagen Tabellenführer in der Bezirksklasse Ost) wegen der Pandemie der Ball.

Kleine Stehtribüne

Zu den Bauvorhaben des Vereins im Jubiläumsjahr: Es soll eine Überdachung am Verkaufsstand angebracht, der Boden gepflastert und eine einsturzgefährdete Stützmauer durch eine kleine Stehtribüne ersetzt werden. „Wir stehen gebannt in den Startlöchern und warten auf grünes Licht“, sagt Stumpf dazu. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung erbracht werden. Stumpf: „Dafür suchen wir noch Helfer.“