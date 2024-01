Rund 200 Akteure und mehr als 350 Besucher sorgten bei der Kinder- und Jugend-Wefa sowohl für eine proppenvolle Gersbacher Mehrzweckhalle als auch für gute Stimmung und viele gelungene Vorführungen.

Veranstaltet wurde der Nachmittag vom Arbeitskreis der Bezirksjugend. Mitorganisator Christian Pöbl vom einzigen Saarländischen Verein BKG Blieskastel hatte alle Hände zu tun. Fast 20 Jugendgarden, Schautanzgruppen, Tanzmariechen und Büttenredner boten ein kurzweiliges und attraktives Programm und gaben gleichzeitig einen Einblick in die facettenreiche Jugendarbeit der Vereine. Kunstvolle Kostüme und abwechslungsreiche Choreographien begeisterten die Zuschauer mehr als zwei Stunden lang. Als Sitzungspräsidenten führten Nele Guhl vom Carnevalsverein Pirmasens und Elias Klein aus Blieskastel durch das Programm. In der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine ist die Westpfalz zwar der kleinste Bezirk, gehört aber zu den aktivsten im Verband. Ihm gehören Vereine aus den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, dem Donnersbergkreis, der Südwestpfalz, den Städten Zweibrücken, Kaiserslautern, Pirmasens sowie Vereine aus dem Saar-Pfalz-Kreis an. Unser Foto zeigt Schautanzjunioren der Herschberger Narren.