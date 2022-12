Am Mittwochmorgen meldete gegen ein Lehrer einer Pirmasenser Schule in der Klosterstraße eine angekündigte Gewalttat eines ehemaligen Schülers. Der 17-Jährige wohnt derzeit im Landkreis Kusel. Er hatte per Handy angekündigt, dass er nach Pirmasens kommen würde und in seiner ehemaligen Schule Gewalttaten verüben wolle. Die Polizei verlagerte sofort mit starken Kräften an die Schule, obwohl bekannt war, dass der mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in Pirmasens war. Parallel liefen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften an. Der junge Mann konnte gegen 11.30 Uhr in Schöneberg-Kübelberg aufgespürt und festgenommen werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Es wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.