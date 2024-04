Er gewann den WM-Pokal, nun kehrt er zu seinem Heimatverein zurück. Erik Durm spielt in der nächsten Saison für die SG Rieschweiler.

Nun ist es wahr geworden: Erik Durm, Mitglied des Weltmeisterkaders von 2014, spielt nächste Saison Fußball für seinen Heimatverein, die SG Rieschweiler. Nach einigen Trainingsteilnahmen gab der in Thaleischweiler-Fröschen wohnende 31-Jährige, der bis Januar Zweitliga-Profi beim 1. FC Kaiserslautern war, dem aktuellen Tabellenzehnten der Landesliga West seine Zusage. Am Mittwochabend zeigte sich der Europa-League-Gewinner von 2022 (mit Eintracht Frankfurt) und DFB-Pokal-Sieger von 2017 (mit Borussia Dortmund) im Trikot der SG Rieschweiler.

„Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das mal passieren wird“, sagte Daniel Preuß, Co-Trainer und einer der Vorsitzenden der SGR. Chefcoach Björn Hüther stellte fest: „Erik Durm ist, wie er sich in den letzten Wochen bei uns im Training präsentiert hat, eine Identifikationsfigur – nicht nur als herausragender Fußballer, sondern auch als Typ. Ein riesen Gewinn für Mannschaft und Verein. So ein erfahrener Spieler fehlte bislang in unserem jungen Kader. Er wird die Jungs in allen Bereichen weiterbringen.“ Der in Pirmasens geborene und in Rieschweiler-Mühlbach aufgewachsene Erik Durm spielte bis zur B-Jugend bei der SGR.