Es ist eines der ältesten Gebäude in Erlenbrunn und sein Verkauf stand schon mal im Raum. Jetzt will sich ein Förderverein gründen, der das Alte Rathaus in der Dorfmitte übernehmen könnte. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, treffen sich laut Ortsvorsteherin Christiane Mattill alle am Erhalt des früheren Rathauses interessierten Bürger im Alten Rathaus, um den Förderverein Rathaus Erlenbrunn e.V. zu gründen. Seit 2017 arbeitet Mattill an einer Nutzung des Alten Rathauses, das mehr als 150 Jahre alt ist und seit Jahren nur noch als Lager für das Stadtarchiv dient. Mattill schwebt eine Nutzung als Vereinshaus und für Bürgertreffen vor.