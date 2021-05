Im September soll „auf dem Brett“, wie das Sportgelände des SV Erlenbrunn heißt, der Fußball erstmals auf grünem Rasen rollen. Der größte Erlenbrunner Verein investiert rund 400.000 Euro, um sein in die Jahre gekommenen Hartplatz zu einem Rasenspielfeld umzubauen. Ein kleiner Trainingsplatz in den Maßen 25 mal 50 Meter ergänzt das Riesenprojekt. „Die Abbrucharbeiten sind erledigt und soweit es das Wetter zulässt, geht es richtig los“, informierte Ralf Theisinger, beim SVE Vorsitzender für Bauangelegenheiten. Es wird kein Rollrasen verlegt, sondern ein Naturrasenplatz eingesät. „Die Baustelle der Firma Schlink aus Waldhambach ist eingerichtet“, berichtet Theisinger und erste Erdbewegungen seien bereits ausgeführt. Bis „Ende April, spätestens Anfang Mai“ sollen die Bauarbeiten beendet sein, damit der Rasen eingesät werden kann. Dann solle das Grün ruhen und anwachsen, damit der Rasen im September erstmals strapaziert werden kann. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 100.000 Euro an den Kosten. Die Stadt Pirmasens steuert 50.000 Euro bei. Die Daniel-Theysohn-Stiftung hilft mit 70.000 Euro bei der Verwirklichung der Erlenbrunner Traumes und die Rheinbergerstiftung steuert weitere 50.000 Euro bei. Die restlichen 130.000 Euro müssen aus der Kasse des Vereins kommen, der viel Eigenleistung investiert. Der SVE hofft zudem auf Erlöse aus einer Spendenaktion.