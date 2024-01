Der Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein wird die Strompreise nicht erhöhen. Der Gemeinderat folgte am Dienstag der Empfehlung des Werksausschusses, womit Hauensteiner mit Sondertarif weiterhin 38,92 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Bürgermeister Michael Zimmermann verwies darauf, dass eigentlich eine Senkung um zwei Cent angestanden hätte. Wegen der Bundesgesetzgebung hätte jedoch das Netzentgelt um 3,3 Cent angehoben werden müssen. Die kann der Energie- und Bäderbetrieb mit der geplanten Senkung nicht ganz kompensieren, was letztlich zu einer Erhöhung um 1,3 Cent hätte führen müssen. Laut Zimmermann könne der Energie- und Bäderbetrieb die Differenz noch auffangen und müsse sie nicht an die Kunden weitergeben.