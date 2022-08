Sommerzeit ist Schnäppchenzeit: Aktuell läuft der inoffizielle Sommerschlussverkauf auch in Pirmasens, Schnäppchenjäger kommen mit Rabatten zwischen 30 und 50 Prozent voll auf ihre Kosten.

Wie die Pirmasenser Einzelhändler berichten, läuft der Abverkauf der Sommerware bislang sehr gut, nicht zuletzt das Ende der Corona-Reisebeschränkungen und das heiße Sommerwetter der letzten Wochen spielten hier eine Rolle. „Man merkt schon, dass die Leute in diesem Jahr wieder unbeschwert in Urlaub fahren können. Viele meiner Kundinnen nutzen die Gelegenheit des Sommerschlussverkaufs, um sich noch ein paar Sommerartikel für ihre Ferien zuzulegen“, berichtet Birgit Helfrich von Modehaus Masser auf der Ruhbank. Seit dem verkaufsoffenen Sonntag im Juli hat Helfrich ihre Sommerware reduziert, den ganzen August lässt sie die Aktionen weiterlaufen. „Vor allem luftige Kleider sind es, die vermehrt über unsere Ladentheke gehen, da spielt natürlich auch das heiße Sommerwetter in der letzten Zeit eine Rolle“, berichtet Helfrich.

Den halben Preis auf alle Sommerartikel zahlen Kunden derzeit beim Modeladen Schubidu in der Winzler Straße. „Wir haben überwiegend Stammkunden, die wissen, wann wir was reduzieren, und die machen eben immer rege Gebrauch von unseren Aktionen“, sagt Helmut Wagner, der das Geschäft zusammen mit seiner Frau Andrea betreibt. Über die sozialen Netzwerke haben die Wagners Werbung für ihren Schlussverkauf gemacht, zum Ende der Sommersaison sind die Waren laut Wagner jetzt bereits ausgedünnt. „Wir lassen das jetzt noch etwa zwei Wochen laufen, danach gehen wir selbst eine Woche mit geschlossenem Geschäft in die Sommerpause. Unsere Stammkunden kennen das, die Methode hat sich bereits bewährt“, sagt Wagner.

Zum Teil liegt schon die Herbstkollektion aus

Zufrieden mit ihrem Abverkauf ist auch Monika Koch von der Modegalerie in der Zweibrücker Straße. Bis zu 50 Prozent hat sie ihre Sommerware rabattiert, die Herbstware liegt bereits im Geschäft aus, wie sie der RHEINPFALZ berichtet. „Ich kann nicht klagen, obwohl der Sommer für mich eigentlich immer eine ruhige Zeit ist. Das Wetter ist gut und da sind es eben leichte Hosen und Kleider, die vermehrt verkauft werden“, so Koch.

Drei Wochen Sommerschlussverkauf hat bereits Ralf Meyer von Meyers Trendstore hinter sich, die Regale mit der sommerlichen Ware sind schon geleert, wie er sagt. „Wir sind schon fertig, obwohl es in den letzten Wochen hier in der Fußgängerzone kaum Laufkundschaft gegeben hat. Unsere Stammkunden halten uns die Treue und nutzen natürlich auch gerne unsere Rabattaktionen im Sommer“, freut sich Meyer, der ebenfalls die Herbstware bereits anbietet.

Nicht so gut wie vor der Pandemie

Dass es nach wie vor nicht so gut läuft wie vor der Pandemie, berichtet Einzelhändlerin Ilka Knüttel. „Das Wetter war auch die letzte Zeit scheinbar zu heiß, es waren kaum Leute in der Stadt. Dennoch bin ich nicht unzufrieden und lasse unsere reduzierte Ware bis Anfang September hängen“, sagt sie. Kleider, Röcke und T-Shirts seien es, die in ihren beiden Geschäften für Damenoberbekleidung besonders gut verkauft würden, hinzu kämen leichte Hosen und Tops.