Der SWR-Bericht über den Dreck-weg-Tag in Freisbach wird laut Ortsbürgermeister Jochen Ricklefs am Freitag, 3. Mai, 18 Uhr, 19.30 Uhr und 21.45 Uhr, gleich dreimal in der Nachrichtensendung SWR aktuell ausgestrahlt: „Über sechs Minuten geht es um Freisbach und die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz“, kündigt Ricklefs an.