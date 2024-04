Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens bekommt eine neue Disco. Der Lemberger Unternehmer Human Tavanaianfar will am 27. April das „Discomax E4“ auf dem früheren Helmitin-Gelände in der Zweibrücker Straße 185 eröffnen.

Die Familie Tavanaianfar ist in Pirmasens seit 60 Jahren für Teppiche bekannt. Das Familienunternehmen Amir Orientteppiche in der Bitscher Straße residiert allerdings auch