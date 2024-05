Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Zeichen für Vielfalt und Demokratie will eine neue Initiative in Bobenheim-Roxheim setzen. Am Samstag hat sie auf dem Rathausplatz ihren Auftakt gefeiert. Mitten im Wahlkampf treten eigentlich konkurrierende politische Ortsgruppen gemeinsam auf.

Bunt schillernde Seifenblasen fliegen über die Köpfe der Menschenmenge auf dem Rathausplatz in Bobenheim-Roxheim. Die Sonne strahlt, durch die Lautsprecheranlage klingen Gitarrentöne. Sie kommen vom Liedermacher Uli Valnion, der auf der Bühne vor dem Rathaus ein Lied anstimmt. Hinter ihm hängt ein buntes Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam für Demokratie & Vielfalt“. Beim zweiten Refrain stimmen alle Versammelten mit ein: „Und wir haben geglaubt, wir wär’n die Nazis los; vor Gericht gestellt, verurteilt gnadenlos; doch ehe wir es uns gedacht, waren manche wieder an der Macht“.

Für die neu gegründete Initiative „Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt“ soll die Veranstaltung vergangenen Samstag erst der Anfang sein. Die Idee dazu entstand infolge der Correctiv-Recherche über das Potsdamer-Geheimtreffen von Rechtsextremen und der anschließenden Protestwelle gegen rechts.