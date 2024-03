Zum Saint Patrick’s Day am 17. März, der in Irland gesetzlicher Feiertag ist, haben sich die Macher vom Irish Pub by Nithara in Pirmasens einiges einfallen lassen. Das Programm beginnt am 13. März.

Der Tag wird weltweit von Iren, irischen Emigranten und zunehmend auch von Nicht-Iren weltweit gefeiert. Die größten Paraden finden in Dublin, London, Manchester, Boston, Chicago, New Orleans, New York, und München statt.

Die Pirmasenser Feierlichkeiten starten am Mittwoch, 13. März, 21.30 Uhr, im Irish Pub mit dem Open-Stage-Auftritt des einheimischen Sängers und Gitarristen Elias Zobeley. Er spielt Coversongs querbeet. Tags darauf folgt ein Pub-Quiz, das von Philipp Schulze moderiert wird. Hierbei sind laut Pub-Chefin Nithara Demmeré drei tolle Preise zu gewinnen.

Am Freitag, 15. März, 21.30 Uhr, geben Manuel Bastian (Gitarre und Gesang) und Jonas Jenet (Bassgitarre) unter ihrem Duo-Pseudonym Rainbow Rocket ein Konzert. Im Gepäck befinden sich zahlreiche Rock- und Pop-Evergreens. Sven Ruppert, Jahrgang 1977, Berufsmusiker aus Niederkirchen bei Kaiserslautern tritt am 16. März, 21.30 Uhr, auf. Er wird mit seinem abwechslungsreichen Programm bis tief in den Saint Patrick's Day hineinspielen. Die RHEINPFALZ beschrieb den Musiker im Dezember 2022 so: „Wenn Ruppert auf der Bühne steht, ist er ganz in seinem Element und vermag alles um ihn herum ausblenden. Meist singt er mit geschlossenen Augen, tief versunken in der Musik und hoch konzentriert“. Der charismatische Sänger und Gitarrist fügte noch folgendes hinzu: „Da fährt man irgendwie wie im Film und kann schwer nur an anderes denken“. Der Eintritt zu alllen Veranstaltungen ist frei, der Hut geht rum.