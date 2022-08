Was lesen Sie als Erstes in der RHEINPFALZ?

Ich interessiere mich besonders für den Lokalteil und die Artikel, die unsere Verbandsgemeinde betreffen – deshalb schaue ich dort als erstes rein. Aber es gibt eine Ausnahme: Als großer Fußballfan geht am Montagmorgen mein erster Blick in die Spielberichte im „Sport am Montag“.

Wann lesen Sie die RHEINPFALZ?

In aller Regel morgens am Frühstückstisch. Oft nutze ich in letzter Zeit aber auch in der RHEINPFALZ-App die Möglichkeit, in die Vorabendsausgabe zu schauen.

Welche Bedeutung hat die Pirmasenser Rundschau für Sie?

Ich bin mit der Pirmasenser Rundschau aufgewachsen. Als Kind war sie mir Motivation früh lesen zu lernen, weil ich unbedingt die Fußball-Berichte lesen wollte. Und bis heute ist sie für mich das wichtigste Medium geblieben, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal liefert, das mir keine überregionale Tageszeitung bieten kann: einen Lokalteil mit Informationen, die das Leben in unserer Heimat betreffen.

Zur Serie

In diesem Jahr feiert die Pirmasenser Rundschau ihren 75. Geburtstag. Rund um das Jubiläum haben wir bekannten Persönlichkeiten Fragen zu ihren Lesegewohnheiten und der hiesigen Lokalausgabe der RHEINPFALZ gestellt.