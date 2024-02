Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Frühling hält Einzug in der Kreisgalerie. Gabriele Ludwig-Krahl hat Augenblicke in der Natur brillant eingefangen und auf Leinwänden in den früheren Schulsaal mitgebracht. Der Besucher meint, die Landschaften regelrecht riechen zu können.

Naturmaler gibt es viele und sehr viele, die meinen, jedes Idyll malerisch einfangen zu müssen. Die aus Weinheim bei Heidelberg stammende Künstlerin Gabriele Ludwig-Krahl kann es, und