Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bärenbrunnerhof ist in der Region längst eine geschätzte Konzert-Location. Im Februar und März erwartet die Besucher in der dortigen Gaststätte, dem Bio-Gasthof, wieder ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Ein Überblick.

Sieben Konzerte erwarten das Publikum in den nächsten beiden Monaten auf dem Bärenbrunnerhof. Den Auftakt macht am Freitag, 9. Februar, die Gruppe Beyond the Doors. Die The-Doors-Tribute-Band