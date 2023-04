Das Konzert der Anonyme Giddarischde, das am Samstag, 15. April, in der Sängerhalle in Leimen hätte stattfinden sollen, wurde wegen Krankheit abgesagt. Darüber hat Ortsbürgermeister Alexander Frey auf Nachfrage informiert. Der Veranstalter, der Männergesangverein Leimen, habe bereits für die Veranstaltung eingekauft und bedauere sehr, dass dieses kulturelle Ereignis zumindest vorerst nicht stattfinden könne. Einen Ersatztermin konnte Frey noch nicht nennen. Wer seine Karten zurückgeben will, solle sich bei ihm melden. Ansonsten behielten die Karten ihre Gültigkeit, weil man hoffe, dass ein neuer Termin gefunden werden kann.

Die anonyme Giddarischde haben sich 1995 in Frankenthal gegründet. In ihren Liedern besingen sie in Pfälzer Mundart die Pfalz und den Pfälzer Lebensstil. Besonders bekannt ist das „Palzlied“.