Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine rücksichtslose und einsame Welt, in die das Stück „Hummer & Durst“ des Pfalztheaters am Samstag in der Festhalle entführt. Mit einem Stück ohne Anfang und Ende geht es auf den Mount Everest, der zum Spielplatz für Superreiche mutiert.

Wie eine Versuchsanordnung, eine Art Labor, wirkt das Bühnenbild von „Hummer & Durst“, eine Produktion des Pfalztheaters Kaiserslautern, mit dem Leon Engler eine