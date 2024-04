Gute Neuigkeiten für alle Pirmasenser Kinofans: Der Betrieb im Walhalla Kinocenter wird weitergehen. Nach langer Zeit konnte ein Nachfolger für Theodor Sieber gefunden werden, der das Traditionskino 17 Jahre lang geführt hat. Dabei handelt es sich um Andreas Groß, der in der Stadt ein Film- und Fotostudio betreibt.

„Als Filmfan und jemand, der in der Region verwurzelt ist, freue ich mich, dass es mit dem Walhalla weitergeht. Es war einfach schon immer ein wichtiger Treffpunkt in Pirmasens und Umgebung. Ich weiß, dass es in diesen Zeiten nicht einfach ist, ein Kino zu betreiben und gehe deshalb ganz langsam und realistisch an die Sache ran“, sagt Groß. Welche Investitionen der gelernte Mediengestalter plant und welche Ziele er sich fürs Walhalla gesetzt hat, lesen Sie hier.