37 Covid-19-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Dienstagmittag bestätigt. Betroffen sind zehn Pirmasenser, fünf Zweibrücker und 22 Menschen im Landkreis. Sie verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (6), Pirmasens-Land (4), Rodalben (5), Thaleischweiler-Wallhalben (1) und Waldfischbach-Burgalben (6). Insgesamt 93 Personen im Gesundheitsamtsbezirk gelten jetzt als mit dem Coronavirus infiziert, 26 davon leben in Pirmasens, 25 in Zweibrücken und 42 im Kreis. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren fünf Personen aus der Verbandsgemeinde Rodalben sowie eine Person aus Zweibrücken als Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne. Bei fünf weiteren Personen handelt es sich um Reiserückkehrer. Das Gesundheitsamt ermittelt die Infektionsketten und Kontaktpersonen der weiteren Fälle. Die neuen Fälle lassen die Inzidenzwerte über die 35er-Schwelle steigen. Wird die Inzidenz von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gilt für den Aufenthalt in öffentlich zugänglichen Innenräumen die 3G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test – ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test – vorweisen. Ausgenommen sind Schüler, da sie an ihren Schulen regelmäßig getestet werden. Die 3G-Regel gilt auch für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, etwa beim Friseur oder im Kosmetikstudio. Das Landesuntersuchungsamt gibt als Inzidenzwerte für den Kreis 36, für Pirmasens 37 und für Zweibrücken 50 an.