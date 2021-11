Die steigenden Corona-Zahlen haben Auswirkungen auf den Besuchsverkehr in Pirmasenser Altenheimen. Das Senioren-Zentrum Villa Sertel hat die Familien seiner Bewohner am Wochenende darüber informiert, dass das Haus für Besucher bis auf Weiteres nicht zugänglich ist. Der RHEINPFALZ liegt ein Schreiben an Angehörige vor. Darin heißt es, dass die Impfquote in dem Haus zwar bei über 90 Prozent liege, aber dennoch einige Bewohner nicht nur unter Erkältungssymptomen leiden würden, sondern ein paar davon positiv auf Corona getestet wurden. Bis alle notwendige Schritte und Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abgeklärt sind, bleibe die Villa Sertel für Besucher geschlossen, heißt es in dem Schreiben.