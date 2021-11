Nach den hohen Infektionszahlen zuletzt registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Samstagmittag vergleichsweise wenige neue Fälle. 31 weitere positive Corona-Testergebnisse gingen bei der Behörde ein. Damit gelten derzeit 1171 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 231 (fünf neue Fälle), in Zweibrücken 210 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 133 (+3), Hauenstein 70, Pirmasens-Land 62, Rodalben 121, Thaleischweiler-Wallhalben 126 (+4), Waldfischbach-Burgalben 82 (+4) und Zweibrücken-Land 136 (+9).

Die Hospitalisierungsinzidenz, der mittlerweile alleinige Maßstab für Corona-Schutzmaßnahmen, liegt bei 4,01. Der Schwellenwert zur nächsten Stufe liegt bei 6. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte 439 für den Kreis, 363 für Pirmasens und 353 für Zweibrücken an. Die höchsten Inzidenzen werden in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen erreicht. Im Landkreis wurden in dieser Altersgruppe in den vergangenen sieben Tagen 81 Kinder positiv auf Corona getestet, die Inzidenz liegt bei 1104. Zehn Kinder unter fünf Jahren sind corona-positiv. In Pirmasens liegt die Inzidenz der Fünf- bis 14-Jährigen bei 1170, in der vergangenen Woche wurden 39 Kinder in diesem Alter positiv getestet. Auch in Pirmasens gibt es zehn unter Fünfjährige mit positivem Corona-Test. In Zweibrücken liegt die Inzidenz bei den Fünf- bis 14-Jährigen bei 723, es gab zuletzt 21 Fälle. Nur ein Kind unter fünf Jahren wurde zuletzt positiv getestet.

Zwar nimmt in diesen Altersklassen die Anzahl der Infizierten stark zu, die Berufsverbände von Kinderärzten berichten aber von meist symptomlosen und milden Verläufen. Laut Divi-Intensivregister werden in Deutschland derzeit 30 an Covid-19 erkrankte Kinder intensivmedizinisch behandelt.